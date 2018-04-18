مخزونات النفط الأمريكية تتراجع بأكثر من التوقعات

تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات البنزين الأمريكية.



وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل الماضي، لتتراجع إلى 427.6 مليون برميل.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط الأمريكية سوف تتراجع بمقدار 0.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.



كما تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3 ملايين برميل في الأسبوع المنقضي.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنسبة 1.8% ليسجل 72.85 دولار للبرميل.



كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنسبة 2.1% إلى 67.89 دولار للبرميل.