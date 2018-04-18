رئيس «عربية النواب»: تضحيات الشعب الفلسطيني ستضيء طريق الحرية

قال النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، التي تحل في 14 أبريل من كل عام، تذكرنا بآلاف الإخوة من الشعب الفلسطيني، الرجال والنساء والشباب والشيوخ بل والأطفال، يقبعون ظلما وعدوانا خلف قضبان السجون والمعتقلات الإسرائيلية.



وأضاف "الجمال"، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الأساليب الوحشية وغير الإنسانية التى يتبعها الاحتلال فى التعامل مع شعب محتل، قتلا وتشريدا وأسرا وسجنا، بل وسرقة وطن وهوية بأكملها، سيسجلها التاريخ كأكثر الأساليب العنصرية التى تُتبع ضد شعب أعزل.



وأضاف رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الصبية عهد التميمى، التى صارت أيقونة للمقاومة الفلسطينية، دخلت فى عداد الأسرى، تأكيدا لأن صوت المقاومة لن يخبو يوما، بل يسلمه جيل للجيل التالي، حتى يعود الوطن المسلوب، وفى ظل هذا ما زال الكنيست الإسرائيلى يصدر القوانين التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين، فى مخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية.



وتابع الجمال، أن ملف الأسرى أصبح فى حاجة مُلحّة لنقله للمنابر الدولية، وعقد مؤتمر دولى بشأنه، والإسراع بانتزاع قرار دولى، باعتبارهم أسرى حرب، مع التعجيل بالإفراج عنهم، وتحسين ظروفهم المعيشية وأسلوب التعامل معهم حتى يتم هذا الإفراج، موجها رسالة لشعب فلسطين بالقول: "تضحياتكم لن تذهب هباء، بل ستكون المشعل الذى يضيء للأجيال المقبلة طريق الحرية".

