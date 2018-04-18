أسعار الألمونيوم والنيكل تصعد مع مخاوف فرض عقوبات على روسيا

ارتفع معدن الألمونيوم لأعلى مستوى منذ 2011 خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما شهد النيكل أكبر صعود يومي في 10 سنوات تقريبًا، مع مخاوف أن تؤدي العقوبات الأمريكية على روسيا إلى انخفاض المعروض.



وارتفع سعر معدن الألمونيوم بنحو 5.3% إلى 2528.6 دولار للطن.



ومنذ تنفيذ العقوبات الأمريكية على روسيا في 6 أبريل بسبب اتهام بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، ارتفع المعدن بأكثر من 20%.



وتوقع محلل ببنك "جولدمان ساكس" أن يتجاوز المعدن 3000 دولار للطن، إذا ظلت الصادرات الروسية مُغلقة على الأسواق العالمية.



كما ارتفع سعر معدن النيكل لأعلى مستوى منذ فبراير 2015، وخلال تلك الفترة صعد بنحو 10.8% إلى 15.661 دولار للطن.



ولوحت الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري بإمكانية تطبيق عقوبات على شركات روسية لها علاقة باستخدام الأسلحة الأمريكية في سوريا.