تركيا تُرحل 6 آلاف مهاجر أفغاني لكابول

رحلت السلطات التركية أكثر من 6 آلاف مهاجر أفغانى لا يحملون وثائق إلى بلادهم، خلال الأسابيع الأخيرة.



وأفادت تقارير إعلامية أن السلطات التركية رحلت 6846 مهاجرًا أفغانيًا إلى كابول خلال الشهر الجاري، وقالت المديرية العامة لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية إن المهاجرين تم ترحيلهم من محافظتى أرضروم وأجرى الشرقيتين، ومحافظة إزمير الغربية، على متن 9 رحلات طيران.



وقالت وزارة الداخلية التركية إن المزيد من المهاجرين سيتم ترحيلهم على متن 4 رحلات طيران إضافية فى غضون الأيام القليلة المقبلة.



وكانت دفعة أولى من المهاجرين الأفغان مؤلفة من أكثر من 200 شخص غادرت أرضروم فى الثامن من أبريل الجارى، على رحلة طيران متجهة إلى كابول، مع ورود تقارير تفيد بأن هناك 3 آلاف آخرين كان من المقرر ترحيلهم من أرضروم.



يُذكر أن رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم وضع، خلال زيارة رسمية لكابول فى الثامن من أبريل الجارى، خطة بناءة لوقف تدفق المهاجرين الأفغان غير الشرعيين.