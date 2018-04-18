القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
عالم
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 05:09 م

تركيا تُرحل 6 آلاف مهاجر أفغاني لكابول

تركيا تُرحل 6 آلاف
جهاد الخطيب
dostor.org/2134058

رحلت السلطات التركية أكثر من 6 آلاف مهاجر أفغانى لا يحملون وثائق إلى بلادهم، خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفادت تقارير إعلامية أن السلطات التركية رحلت 6846 مهاجرًا أفغانيًا إلى كابول خلال الشهر الجاري، وقالت المديرية العامة لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية إن المهاجرين تم ترحيلهم من محافظتى أرضروم وأجرى الشرقيتين، ومحافظة إزمير الغربية، على متن 9 رحلات طيران.

وقالت وزارة الداخلية التركية إن المزيد من المهاجرين سيتم ترحيلهم على متن 4 رحلات طيران إضافية فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكانت دفعة أولى من المهاجرين الأفغان مؤلفة من أكثر من 200 شخص غادرت أرضروم فى الثامن من أبريل الجارى، على رحلة طيران متجهة إلى كابول، مع ورود تقارير تفيد بأن هناك 3 آلاف آخرين كان من المقرر ترحيلهم من أرضروم.

يُذكر أن رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم وضع، خلال زيارة رسمية لكابول فى الثامن من أبريل الجارى، خطة بناءة لوقف تدفق المهاجرين الأفغان غير الشرعيين.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

منذ حوالي 7 ساعات

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ يومين

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ يومين

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية

منذ يومين

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية

الآن

على رأسها جينيف.. 7 أماكن مرشحة لقمة «ترامب - كيم»

الحكومة تبدأ اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الجيش والشرطة

كيف امتص رئيس الوزراء غضب «العمال» بخطة «الكيان الواحد»؟

«التعليم» تشتري كتب مدرسية بـ420 مليون جنيه العام المقبل

الأكثر قراءة

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

«فيفا» يعتزم إلغاء كأس القارات وتغيير موعد مونديال الأندية

الحجز على متعلقات فريق الزمالك داخل فندق.. والجهاز يكتب تعهدا بـ«السداد»

«النضال المدفوع».. مصدر يكشف حقيقة اتهامات التمويل بين علاء الأسوانى ووائل قنديل

ألبومات الصور

تكريم مدارس أسوان المشاركة فى «المعلمون أولًا» (صور)

بالفيديو.. محافظ الدقهلية: توسعات فى منظومة الإسعاف قريبًا

بالفيديو..«إسعاف مصر» محافظة الدقهلية بها تكامل صحي مميز

بالصور.. علاج 286 مريض بقافلة طبية تابعة للشرطة بكفر الشيخ

نجم الساعة

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبوزقول أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء

الأكثر قراءة

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

«فيفا» يعتزم إلغاء كأس القارات وتغيير موعد مونديال الأندية

الحجز على متعلقات فريق الزمالك داخل فندق.. والجهاز يكتب تعهدا بـ«السداد»

«النضال المدفوع».. مصدر يكشف حقيقة اتهامات التمويل بين علاء الأسوانى ووائل قنديل

كشكول

وزير التعليم العالي يكشف مزايا عودة معهد القادة بحلوان

تجارب الكويت ومصر السابقة تهدد "تابلت" طارق شوقي

تكريم 10 مدارس متميزة في احتفالية بجامعة بنها

"عفيفي": نوعي طلاب المدارس ومعاهد الأزهر ضد التطرف

"شوقي" يوقع ٧عقود تعاون مع شركات عالمية في مجال التعليم

الأمصار

بالصور..أول دار سينما في السعودية قبل بداية عرضها الأول

نجاة رئيس أركان الجيش الليبي «الناظوري» من محاولة اغتيال

نجاة رئيس أركان الجيش الليبي «الناظوري» من محاولة اغتيال

حزب «حراك تونس»: سنقوم بتعليق بياناتنا الانتخابية

يديعوت:البرلمان الأوروبي وافق على قانون يمنع نقل أموال للتعليم بالسلطة

ads
منوعات

الأربعاء هو الأفضل للسفر حول العالم

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك