التوفيق للتأجير التمويلي يتصدر الأسهم الأكثر انخفاضًا بالبورصة

تصدر سهم شركة A.T.LEAS التوفيق للتأجير التمويلي -أيه.تي.ليس، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، فى ختام تداولات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 7.99% محققًا 7.37 جنيه، ثم " بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية " بنسبة بلغت 7.71% مغلقًا 9.82 جنية.



واحتلت شركة "أسمنت بورتلاند طرة المصرية" المرتبة الثالثة بنسبة 5.08% محققًا 20.92 جنيه، ثم أسهم مصر للفنادق بنسبة 4.40% محققًا 53.47 جنيه لتحتل بذالك المرتبة الرابعة، واحتلت شركة "العرفة للاستثمارات والاستشارات" المرتبة الخامسة بنسبة 4.35% مغلقًا 0.22 دولار.