ضبط زعيم خلية إجرامية في أوروبا

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم الأربعاء، ضبط زعيم حلقة أوروبية للجريمة المنظمة نفذت عمليات سرقة وسطو وابتزاز في اليونان وفرنسا.



وأوضحت الشرطة، أنه تم ضبط المشتبه الذي يحمل الجنسية الجورجية بين 14 مشتبهًا آخرين بمدينة سالونيك الشمالية خلال عملية أمنية استمرت يومين شارك بها 100 ضابط.



وقالت الشرطة إنه يشتبه وجود قياديين بالحلقة الإجرامية بين المضبوطين، لافتة إلى أن الحلقة نفذت 56 عملية سطو بمدينة سالونيك العام الماضي سرقوا خلالها أغراض تقدر قيمتها بمليون يورو.



وأضافت الشبكة، أنه ضبط 17 عضوًا آخرين بالحلقة الإجرامية في فرنسا لتنفيذهم عمليات سطو بمنطقتي بريتاني ونورماندي الفرنسيتين.



من جانبه، وصف رئيس فريق مكافحة الجرائم باليونان البريجادير افرام افادزيدس، الاعتقالات بأنها تأتي في إطار إحدى أهم قضايا السطو في تاريخ الشرطة اليونانية.