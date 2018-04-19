القاهرة : الخميس 19 أبريل 2018
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الخميس 19/أبريل/2018 - 03:03 ص

النداء الأخير من الحكومة للمخالفين.. 14 يونيو آخر موعد لتقنين أوضاع الأراضى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2134047

وجهت الحكومة نداءًا أخيرا إلى مخالفي البناء وواضعي اليد على أملاك الدولة بضرورة توفيق أوضاعهم والتقدم بطلبات تقنين إلى دواوين عام المحافظات للتصالح مع الدولة.

وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، أعلنت الدولة الحرب على العشوائيات، ومخالفات البناء، وكلف الرئيس الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، والقوات المسلحة والداخلية، في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مع السماح لتقنين أوضاع المخالفات في حالة انطباق الشروط.

وأكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة أمهلت المخالفين حتى 14 يونيو المقبل، للتقدم بطلبات تقنين الأوضاع للتصالح مع الدولة، وتسوية النزاعات القائمة بين الحكومة والمخالفين، مؤكدًا أنه لا تصالح بعد الموعد المحدد.

وأشار الجندي خلال مؤتمر صحفي أمس بمجلس الوزراء، إلى أن الحكومة بحثت نتائج أعمال الاجتماع الدورى للجنة استرداد أراضي الدولة، موضحًا أن الحكومة تجدد الإعلان عن أن آخر يوم لتلقي طلبات تقنين أوضاع المعتدين على أراضي الدولة 14 يونيو المقبل.

وكشف الجندي عن تلقي لجنة تقنين أوضاع التعدي على الأراضي 60 ألف طلب تقنين وضع يد ومخالفات حتى الآن.

وهدد وزير التنمية المحلية، المخالفين بتطيق القانون وتفعيل اللوائح والبنود المعمول بها في الإدارات المحلية في حالة انتهاء المدة المحددة للتقنين، قائلا: لا تقنين بعد 14 يونيو ومحدش يلوم غير نفسه.

واستطرد الجندي: المحافظات تعمل بشكل منتظم للتعامل مع ملف المخالفات والمباني العشوائية حفاظًا على أملاك الدولة وحفاظًا على أمن وسلامة الموطنين للحفاظ عليهم.

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة وجود شرطة متخصصة لقضايا المخالفات والبناء العشوائي، لسرعة استصدار الأحكام لمنع تعطل القوانين وإعادة حق الدولة بشكل قانوني في وقت قصير.

وتعد الفترة من 2011 حتى 2018، أخطر فترة في تاريخ مصر من حيث انتشار المباني العشوائية وغياب التخطيط الفعلي للمباني السكنية التي تزايدت بشكل ملحوظ عقب ثورة يناير 2011 لغياب نظير خروج أجهزة الإدارات المحلية عن العمل وضعف متابعتها لما يحدث في قرى ومدن المحافظات.

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