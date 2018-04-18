«التموين» تكشف حقيقة ارتفاع سعر توريد القمح لـ700 جنيه

نفى مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع سعر توريد أردب القمح إلى 700 جنيه للطن.



وأكد المصدر، أن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، كلف الشركات التابعة باستلام القمح في جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر 600 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5، و585 جنيها للأردب درجة نقاوة 23، و570 جنيها للأردب درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيها في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي.



وقال المصدر، إن وزارة التموين حريصة على استلام كامل الإنتاج المحلي بأسعار تنافسية دعما للفلاح، حرصا على تأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم.