تباين أسهم خارج المقصورة في ختام تعاملات اليوم

سجّلت أسهم خارج المقصورة أداء متباين للأسهم لدى نهاية تعاملات جلسة، الأربعاء، تداولات على 4 ورقات مالية، حيث أنخفضت ورقتان وأرتفع ورقتان، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.742 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 385.3 ألف سهم من خلال تنفيذ عدد 151 عملية.



حيث صعد سهم كلًا من "المشروعات الصناعية والهندسية" بنسبة 1.31% محققًا 10.07 جنيه، سهم " فودافون مصر للاتصالات " بنسبة 1.24% محققًا 120 جنيه.



وتراجع سهم سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية بنسبة 2.31% محققًا 33.02 جنيه، تلاه "القابضة للاستثمارات المالية - ل.ك.ح جروب " بنسبة 1.52% محققًا 0.65 جنيه.