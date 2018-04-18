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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 05:01 م

الأردن يشترى 50 ألف طن من القمح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2134038

قال مصدر حكومى إن الأردن اشترى 50 ألف طن من القمح في مناقصة بسعر 224.80 دولار للطن، شاملًا تكلفة الشحن.

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