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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 05:01 م

إنشاء وحدة مركزية لإدارة مشروع جمعيتي

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2134036

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنشاء الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بوزارة التموين لتأكيد أهمية المشروع فى المرحلة القادمة، وما يستتبعه من فتح مراحل جديدة عقب الانتهاء من المرحلة الثانية.

ويأتى ذلك فى ظل تزايد عدد منافذ المرحلة الأولى التى وصلت إلى ما يقرب من ٣٠٠٠ منفذ ومستهدف فتح ٢٠٠٠ منفذ فى المرحلة الثانية وتزايد الإقبال على التقدم للمشروع فى ظل النجاحات التى تحققت بالفعل على أرض الواقع.

وتختص الوحدة المركزية بتلقى الطلبات، والرد على الاستفسارات والشكاوى، وإعداد التقارير والبيانات الدورية عن المشروع ومؤشرات الأداء، ومتابعة سير تنفيذ المشروع وفقا للخطة والسياسة الموضوعة للمشروع، واقتراح الأفكار والمبادرات التى من شأنها تطوير المشروع.
وتتضمن تشكيل الوحدة اختيار رئيس للوحدة وعدد ثلاثة أعضاء جميعهم من العاملين بوزارة التموين وتخضع للإشراف المباشر من معاون الوزير المختص بالمشروع والذى يقوم بدوره بعرض نتائج أعمالها على الوزير.

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