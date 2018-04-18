مؤشرات البورصة السعودية تواصل الارتفاع مع تحسن السيولة

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء باللون الأخضر، ليحقق ارتفاعه الخامس على التوالي، في ظل أداء إيجابي لجميع قطاعاته الرئيسية، وارتفع مؤشر السوق الموازي نمو بشكل ملحوظ.



وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، مرتفعا بنسبة 0.61%، بمكاسب بلغت 49.73 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8،146.13 نقطة.



وأنهى مؤشر السوق الموازي نمو تعاملاته، مرتفعًا بنسبة 0.59%، مضيفا 18.88 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 3،192.39 نقطة.



وجاء ارتفاع المؤشر العام، مصحوبا باستمرار تحسن السيولة، لتصل قيم التداول إلى 5.13 مليار ريال (1.37 مليار دولار) مقابل 5.04 مليار ريال (1.34 مليار دولار)، بالجلسة السابقة.



وصعدت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الأربعاء إلى 242.73 مليون سهم، مقابل 240.3 مليون سهم بجلسة أمس الثلاثاء.



وتلونت 9 قطاعات باللون الأخضر عند الإغلاق، بصدارة "المرافق العامة"، الذي صعد 1.62%، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.38%، وبلغت مكاسب الاتصالات والمواد الأساسية 0.87% و0.33% على التوالي.



في المقابل، أغلقت بقية القطاعات على تراجع، وتصدرها قطاع الرعاية الصحية بتراجع نسبته 0.88%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة تراجع بلغت 0.85%.



وعلى مستوى أداء الأسهم بالسوق الرسمي، فقد شملت المكاسب 102 سهم، تصدرها "بترو رابغ" الذي أغلق مرتفعا 7.91% عند مستوى 29.75 ريال.



واقتصرت القائمة الحمراء على 77 سهما، بصدارة سهم "البحري" الذي هبط 3.34% إلى مستوى 31.25 ريال.



وتصدر سهم "سابك" نشاط الأسهم من حيث القيم، عند الإغلاق، بقيمة تداول بلغت 585.3 مليون ريال، وأغلق متراجعا 1.55% عند مستوى 121 ريالا.



وكانت أعلى الكميات لسهم "دار الأركان"، بكمية تداول بلغت 27.46 مليون سهم، ووهبط السهم بنسبة 1.24% إلى مستوى 13.58 ريال.



وفيما يخص أسهم "الموازي"، فقد تصدر "التطويرية الغذائية" المكاسب، بارتفاع نسبته 10.20% ليصل إلى مستوى 75.60 ريال



وتصدر سهم "ريدان"، الأسهم الخاسرة، بعد هبوطه بنسبة 5.66% إلى مستوى 16ريالا.



وكان المؤشر العام للسوق قد واصل مكاسبه بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، ليحقق ارتفاعه الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر السوق الموازي "نمو" بشكل هامشي.