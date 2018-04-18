المؤبد والمشدد 10 سنوات لـ39 إخوانيا في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، بمعاقبة 39 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد والمشدد 10 سنوات لحيازتهم منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وإثارة الشغب والعنف بين المواطنين.



وترجع وقائع القضية إلى عام 2016، وتمكنت أجهزة الأمن بالشرقية من ضبط 53 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بمركزى فاقوس وأبوحماد بينهم 3 أشقاء لقيامهم بحيازة وترويج منشورات تحريضية ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية ومؤسسات الدولة وترويع المواطنين بالألعاب النارية وتعطيل الحركة المرورية.



وأحيل الإرهابيين إلى النيابة ثم إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبة الأشقاء الثلاثة بالسجن المؤبد و36 إخوانيا بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة 14 آخرين.