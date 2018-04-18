بالفيديو.. مخلوق غريب يثير الذعر فى الأرجنتين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمخلوق عملاق، أثار الرعب فى مدينة سانتا في الأرجنتين، بعد أن هاجم كلبين فى المنطقة حتى الآن.



ويظهر المخلوق، خلال الفيديو، الذى التقطه أحد السكان المحليين، بأربعة أرجل طويلة ونحيلة، وله تحدب في ظهره يشبه سنام الجمل، وعنق طويل ووجه يشبه وجه الحصان.



وأبدى مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي خشيتهم من أن يكون هذا المخلوق من آكلي لحوم البشر رغم أنه لم يتوافر العديد من الصور لذلك المخلوق غير تلك التى تداولها الجميع بشبكات الإنترنت.



وعلّق أحد المتابعين قائلا: «سبق ورأيت مخلوقًا مشابهًا لهذا في 2005، لقد كان ضخمًا ويقفز كالكنغر تمامًا»، بينما قال متابع آخر من الفلبين: «هنا في الفلبين يطلق عليه اسم أسواغ، وهو يشبه الإنسان».





ورغم أن المخلوق نشر الذعر بين سكان المدينة، إلا أن السلطات في الأرجنتين لم تعلق على الحادث، وفق ما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية.