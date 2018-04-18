20 يونيو.. الحكم في إعادة محاكمة زهير جرانة بـ«تراخيص الشركات»

حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، اليوم الأربعاء، الحكم في إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، في اتهامه إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون، لجلسة 20 يونيو المقبل.



كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيًا، في إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".



ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه بصفته موظفًا عموميًا، وأنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.