القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
عالم
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 04:13 م

ولاية ألمانية تزيد عمليات الترحيل إلى شمال إفريقيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2133979

رفعت ولاية شمال الرين ويستفاليا عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى الدول المغاربية حتى أربعة أضعاف، فيما اثنى وزير ألماني على التعاون الذي تبديه دول شمال إفريقيا في قبول طالبي اللجوء المرفوضين.

حتى أربعة أضعاف زادت ولاية شمال الراين ويستفاليا عمليات ترحيل اللاجئين الملزمين بمغادرة ألمانيا إلى دول شمال إفريقيا، في عام 2017 تم إرجاع 513 طالب لجوء ممن رفضت طلبات لجوئهم إلى الجزائر والمغرب وتونس، بينما تم ترحيل 128 شخصًا فقط في عام 2016، حسب تصريح يواخيم شاتمب وزير شؤون اللاجئين في ولاية شمال الراين ويستفاليا في رد على طلب من أعضاء الحزب الاشتراكي في برلمان الولاية.

وأشار شتامب إلى وجود تحسن في التعاون المبذول من دول شمال إفريقيا في قبول طالبي اللجوء المرفوضين. فمنذ بداية شهر يناير 2017 وحتى 21 مارس 2018 حصلت الدوائر التي تعنى بشؤون الأجانب في ولاية شمال الراين ويتسفاليا على تعهد بإعادة 1589 شخصا إلى كل من الجزائر والمغرب وتونس من أصل 3001 وثيقة سفر تم تقديمها.

وحتى الآن من الممكن وخلال ثلاثة أشهر إصدار وثائق سفر بديلة لبلدان شمال إفريقيا الثلاثة، في حال تم تحديد الهوية، حسبما يوضح شتامب. لكن تبقى المشكلة في رفض الجزائر والمغرب لعلميات الترحيل الجماعي في طائرات مستأجرة. ومن أجل ترحيل «جماعي ومجدي» يطالب شتامب بضرورة رفع القيود المفروضة على رحلات الترحيل.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

منذ حوالي 6 ساعات

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ يومين

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ يومين

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية

منذ يومين

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية

الآن

السيسى: حريصون على تطوير التعاون مع «بوينج» فى صناعة الطائرات

بالفيديو.. شارع الشريفين يستعد لارتداء ثوبه الجديد

البورصة تخسر 4.9 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

انفجار كشك كهربائى بالمعادى فى وجه عامل

الأكثر قراءة

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

«النضال المدفوع».. مصدر يكشف حقيقة اتهامات التمويل بين علاء الأسوانى ووائل قنديل

سر ارتداء مى عزالدين «الحجاب»

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

ألبومات الصور

بالفيديو.. محافظ الدقهلية: توسعات فى منظومة الإسعاف قريبًا

بالفيديو..«إسعاف مصر» محافظة الدقهلية بها تكامل صحي مميز

بالصور.. علاج 286 مريض بقافلة طبية تابعة للشرطة بكفر الشيخ

«مياه أسيوط» تقود مسيرة حاشدة احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

«النضال المدفوع».. مصدر يكشف حقيقة اتهامات التمويل بين علاء الأسوانى ووائل قنديل

سر ارتداء مى عزالدين «الحجاب»

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

كشكول

غداً.. الإعلان عن الفائزين في مسابقات مهرجان أسبوع الشعوب

تمريض عين شمس تنظم اليوم العلمي لقسم التمريض والصحة النفسية

تمريض عين شمس تنظم المهرجان الثقافي السنوي الثامن للبيئة

وزير التعليم: اتفاقيات تعاون شملت شراء المحتوى العربي الرقمي لخدمة مخرجات التعلم

"كيفية التعامل فى المقابلة الشخصية" ندوة بحاسبات الفيوم

الأمصار

حزب «حراك تونس»: سنقوم بتعليق بياناتنا الانتخابية

يديعوت:البرلمان الأوروبي وافق على قانون يمنع نقل أموال للتعليم بالسلطة

«الهلال الأحمر» الكويتية: قدمنا الدعم الإنساني لأكثر من 80 دولة

حركة حماس تنفي تلقيها عرضا لصفقة تبادل الأسرى

الرئيس التركي يجرى انتخابات برلمانية مبكرة

ads
منوعات

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

عطل فني بـ«تويتر»

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك