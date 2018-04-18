أثينا تؤكد السيادة الدولية على جزر إيميا

أكدت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، أن جزر إيميا في شرق بحر إيجة يونانية وفقا للمعاهدات الدولية، وردت الوزارة على بيان بثته تركيا أثارت فيه الخلاف على السيادة الإقليمية لليونان على جزر إيميا فى شرق بحر إيجة.



وقالت في بيان إن السيادة اليونانية على تلك التكوينات الصخرية واضحة ولا شك فيها، مضيفة أن الوضع الإقليمى فى بحر إيجة تحميه المعاهدات الدولية المتمثلة فى معاهدة لوزان عام 1923 والاتفاقيات الإيطالية التركية عام 1932 ومعاهدة باريس لعام 1947.



وأوضح البيان أن تركيا مرة أخرى ترد بصورة حمقاء على انتقاد المفوضية الأوروبية، فى إشارة إلى التقرير الأخير للاتحاد الأوروبى الذى حث أنقرة على إعادة النظر فى سلوكها.