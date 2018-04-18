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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 04:08 م

وصول «القصاص» إلى «أمن الدولة» لنظر تجديد حبسه فى «المحور الإعلامى»

محمد القصاص
محمد القصاص
dostor.org/2133971

وصل منذ قليل، عضو حزب مصر القوية، محمد القصاص، إلى نيابة أمن الدولة، لنظر تجديد حبسه، وآخرين في قضية "المحور الإعلامي" التابع لجماعة الإخوان، والمتهمين فيها بنشر شائعات، وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات، والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها: الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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