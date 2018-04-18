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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 04:07 م

افتتاح أول دار عرض سينمائية بالسعودية بعد توقف 35 عامًا.. الليلة

الدكتور عواد بن صالح
الدكتور عواد بن صالح العواد
نيفين أشرف
dostor.org/2133968

يفتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي ورئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد، مساء اليوم الأربعاء، أول دار عرض سينمائي في المملكة العربية السعودية، منذ أكثر من 35 عامًا، في خطوة تاريخية لتشغيل دور العرض السينمائي في المملكة.

ووذكرت صحيفة «سبق» السعودية، أن الافتتاح سيكون بحضور عدد من المسئولين، والدبلوماسيين، والمختصين وخبراء عالميين، وعرب في مجال صناعة السينما، كما يحضر العرض آدم آرون، المدير التنفيذي ورئيس الجهة المنظمة للقطاع السينمائي في المملكة، شركة «إيه إم سي» للترفيه؛ وسيكون فيلم الافتتاح الفيلم الهوليوودي الشهير «بلاك بانثر»، وهو من إنتاج عام 2018.

وقال المشرف على قطاع السينما في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر الزهراني: «تمت دعوة المختصين والمهتمين بالشأن السينمائي لحضور العروض التجريبية الأولى التي تبدأ اليوم بهدف التمهيد لافتتاحها بعد أسبوع للجمهور العام».

وأشار الزهراني إلى أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية، تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم تجربة هوليودية فريدة من نوعها في أجواء ممتعة وشيقة للأفراد والعائلة السعودية، بخياراتٍ عديدة، ابتداء من بيع التذاكر الذي سيكون إلكترونيا، إضافة إلى نقاط البيع الأخرى التي سيتم التنويه عنها مبكرا.

ويعد هذا القرار جزءا من برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة وفقًا لرؤية 2030، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد حددت رؤية المملكة 2030 من ضمن أهدافها زيادة الإنفاق السعودي السنوي على النشاطات الثقافية والترفيهية وتوفير خيارات ترفيهية متعددة للأسرة.

واستعدادا للعروض الأولى قامت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بفسخ وتصنيف فيلم العرض الأول Black Panther بعد إجراءات دقيقة للتأكد من ملائمته للأعمار من 15 عاما فما فوق، وفقًا لنظام التصنيف السعودي المُعد حديثًا.

وعلى جانب آخر، يجرى افتتاح 3 شاشات عرض أخرى في مركز الملك عبد الله المالي في الربع الثالث من عام 2018، في خطوة تمثل بداية شراكة قد تسفر عن افتتاح 40 مجمعًا سينمائيًا أو أكثر لشركة «إيه.إم.سي» في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن المقرر أن يكون هناك حوالي 350 دار عرض سينمائي، بأكثر من 2500 شاشة عرض في المملكة، بحلول عام 2030.

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