انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز على الطريق الدائرى ببنى سويف

انقلبت سيارة محملة باسطوانات بوتاجاز، على الطريق الدائري لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، دون وقوع إصابات أو خسائر.



تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف يفيد بانقلاب سيارة محملة باسطوانات غاز على الطريق الدائري لمركز ببا.



وعلى الفور انتقل المحاسب أحمد دسوقي، رئيس مدينة ببا، شعبان عبد الوهاب، مدحت صلاح، نائبي رئيس المدينة، النقيب محمد الفقى، معاون مباحث مركز ببا، على رأس قوة أمنية ترافقه، سيارات الإطفاء، والإسعاف إلى محل الواقعة، تحسبًا لحدوث أي انفجار.



وتبين أن السيارات كانت محملة 550 اسطوانة بوتاجاز ممتلئة بالغاز في طريقها إلى أحد المستودعات، ونتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى انقلابها على الطريق الدائري لمركز ببا.



