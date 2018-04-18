لليوم الثانى.. تواصل التظاهرات ضد «سركيسيان» فى أرمينيا

واصل آلاف الاشخاص حشد صفوفهم، الأربعاء، فى يريفان ضد الرئيس السابق سيرج سركيسيان، الذى انتخبه النواب، الثلاثاء، رئيسا للوزراء معززا بمزيد من السلطات، ونددت المعارضة برغبة لديه فى البقاء بالسلطة مدى الحياة.



وفيما يشهد هذا البلد الصغير فى القوقاز تظاهرات هى الاكبر فى السنوات الاخيرة، اعاد البرلمان الثلاثاء انتخاب الرئيس السابق الذى تولى الحكم منذ 2008، والتف بفضل اصلاح دستورى مثير للجدل، على حظر الترشح لولاية ثالثة، من خلال العمل على انتخابه رئيسا للوزراء.



وطوق عدد كبير من المتظاهرين فى وقت مبكر صباح الأربعاء مقر اقامة سيرج ساركيسيان فى وسط العاصمة الأرمنية، وتم اعتقال 66 شخصا كانوا يحاولون غلق احد ابرز شوارع المدينة، كما ذكرت قوى الأمن.