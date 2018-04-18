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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 03:59 م

تحديثات الضرائب في ندوة لغرفة التجارة الأمريكية

مكتب أرنست أند يونج
مكتب "أرنست أند يونج للمحاسبة والاستشارات
دعاء أبو العزم
dostor.org/2133956

قال أحمد السيد، ممثل مكتب "أرنست أند يونج للمحاسبة والاستشارات" في مصر، إن وزارة المالية أقرت رسميًا التطبيق الإلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية بدءا من عام 2018.

وأضاف السيد، خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية عن "تحديثات الضرائب"، أن النظام الجديد لن يسمح بتقديم جداول غير مكتملة، مشيرا إلى أن النظام القديم كان يمكن من خلال استلام الإقرارات والجداول غير مكتملة وكان ذلك بمثابة استلام رسمي.

وأشار إلى أن نظام "Elctronic File" مطبق في دول كثيرة منها الولايات المتحدة منذ سنوات، وهو من شأنه التيسير على الممولين.

وأوضح السيد أن تقديم إقرارات عام 2017 سيكون ورقيا وإلكترونيا حسب الرغبة، لافتا إلى أن شركتي "إي فاينانس" و"أكسل" أنشأتا التطبيق الجديد وهو حاليا على موقع وزارة المالية، ويمكن للمول الدخول على صفحته من خلال الكود المخصص لشركته.

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