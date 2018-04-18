«بي بى سى»: معبد أبو سمبل ساعد فى إنقاذ أهم الآثار حول العالم

أكدت شبكة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، أن إنقاذ معبد أبو سمبل من الغرق منذ 50 عامًا تقريبًا ساعد على إنقاذ العديد من أهم الآثار حول العالم وعلى رأسها مدينة البندقية العائمة في إيطاليا ومعبد أنكور وات في كمبوديا.



وتابعت أنه بعد اكتشاف المعبد الغارق تحت مياه النيل تم تفكيكه بالكامل، وإعادة بنائه في مكان يبعد عن سطح النيل بنحو 60 مترًا، لإنقاذه من مياه النيل، مع إنشاء بحيرة ناصر فوق مساحة خمسة آلاف و250 كيلومترًا مربعًا خلف السد العالي قبل خمسين عامًا.



وأشارت إلى أن مصر تبذل جهودً رائعة وكبيرة للحفاظ على معابدها الأثرية وحمايتها من أي تغيرات في العوامل الجوية.



ولفتت إلى أن إنقاذ المعبد ألهم اليونسكو، للبحث عن الآثار الغارقة حول العالم، وأسفرت الجهود في إنقاذ المعبد عن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، التي باتت تضم الآن 1073 موقعًا ثقافيًا وطبيعيًا بارزًا حول العالم، وتهدف القائمة للحفاظ على تلك المواقع والتعريف بأهميتها.



وأوضحت أن نجاح المنظمة في إنقاذ المعبد دفعها لتنفيذ مشروعات أخرى من بينها عمليات الصيانة المستمرة لمدينة البندقية، التي كادت فيضانات منتصف الستينيات أن تقضي عليها، والعديد من الآثار الأخرى التي صنفت فيما بعد أنها من ضمن أهم الآثار حول العالم.