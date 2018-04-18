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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 03:56 م

«الأساليب التكنولوجية في التعلم ومحو الأمية» بالثقافي الهندي

صوره من الحدث
صوره من الحدث
عمرو خان
dostor.org/2133951

ينظم مركز "مولانا آزاد" الثقافي الهندي، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، سلسلة ندوات "المائدة المستديرة"، وهي سلسلة ندوات شهرية يشارك فيها الشباب والأكاديميون ومحبو الثقافة والمجتمع المدني، وتتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للهند ومصر.

تعقد الندوة الثامنة عشرة من سلسلة ندوات المائدة المستديرة تحت عنوان "دور الأساليب التكنولوجية الجديدة في تطوير أساليب التدريس وتفعيل التعلم النشط ومحو الأمية"، وذلك في الساعة الثالثة عصرًا يوم 26 أبريل بمقر مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي.

ويكتسب موضوع الندوة أهمية خاصة في ظل استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية مما يخلق فرصًا جديدة بالإضافة إلى التحديات.

وتتميز كل من الهند ومصر بتركيبة ديموجرافية شابة، حيث تقل أعمار أكثر من 50% من السكان في كلا البلدين عن 25 عامًا، وفي الوقت ذاته تنتشر الأمية بين شريحة كبيرة من السكان في كلا البلدين.

وفي عصر يمثل فيه الشباب عائدًا ديموجرافيًا مهمًا لأي دولة، فلا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تطوير النظام التعليمي وتزويده بالإمكانات الفنية والبنية التحتية الملائمة من أجل تأهيل الموارد البشرية لسوق العمل، ومن ثم تضيف لثروة البلاد.

«الأساليب التكنولوجية في التعلم ومحو الأمية» بالثقافي الهندي
«الأساليب التكنولوجية في التعلم ومحو الأمية» بالثقافي الهندي
«الأساليب التكنولوجية في التعلم ومحو الأمية» بالثقافي الهندي
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