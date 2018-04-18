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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 03:56 م

«الغضبان»: أعمال تطهير بحيرة المنزلة تسير بصورة جيدة

الغضبان
الغضبان
أش أ
dostor.org/2133949

أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أن الأعمال تسير بصورة إيجابية في مشروع إعادة تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وطبقًا للمخطط المقررله، وسوف تعيد هذه الأعمال البحيرة إلى واحدة من أهم سلات الغذاء السمكي في مصر خاصة بعد اكتمال عملية التطهير.

وقال «الغضبان» في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، خلال تفقده الأعمال الجارية بالبحيرة: «إن أعمال التطهير التي تتم ببحيرة المنزلة من التعديات غير القانونية عليها قطعت شوطًا كبيرًا نحو تشغيل الممرات الملاحية داخل البحيرة».

وأوضح أن هناك نتائج إيجابية بدأت تظهر نتيجة لأعمال التطهير المستمرة منذ عدة أشهر في تحسين نوعية المياه نتيجة ضخ كميات أكبر من مياه البحر داخل البحيرة بعد تطهير البواغيز، وتشغيل القنوات الشعاعية بطول 3 كيلومترات، مما أدى إلى تدوير المياه وتحريك الملوثات الكامنة في قاع البحيرة ودفعها إلى الخارج».

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