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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 03:51 م

توريد 9 آلاف و57 طن قمح لصوامع البحيرة

المهندسة نادية عبده
المهندسة نادية عبده
أش أ
dostor.org/2133946

قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن اجمالي كمية القمح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 9 آلاف و57 طنا منذ يوم 15 أبريل الجارى.

وأكدت المحافظ جاهزية 32 شونة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال القمح من المزارعين، مشيرة إلى أنه من المتوقع توريد 312 ألف طن قمح هذا الموسم.

ووجهت المحافظ، خلال جولتها اليوم الأربعاء، لتفقد شونة الأبعادية وصومعة دمنهور المعدنية بغربال بدمنهو، بضرورة متابعة أعمال التوريد والالتزام بالضوابط للحفاظ على سلامة القمح ومنع إهدار أى كميات منه.

كما وجهت بضرورة التحقق من جودة القمح الموردة، بالإضافة إلى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع، وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.

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