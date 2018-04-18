بالأرقام.. تعرف على رواتب الوزراء فى أكبر 3 دول بالعالم

دائمًا ما تثير رواتب الوزراء والمسئولين الحكوميين حالة من الجدل بين الشعوب، ولكن في العالم الغربي الأمر لا يهم كثيرًا، فراتب الوزير معروف لكل فئات الشعب.



وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت بعض التقارير أن متوسط الراتب السنوي الذي يحصل عليه الرئيس الأمريكي يبلغ 400 ألف دولار، وبدل نفقات قدرها 50 ألف دولار، وكانت آخر زيادة في راتب رئيس الولايات المتحدة في عام 2001، وفقًا لما نشره موقع «ثوت كو» الأمريكي، عن آخر إحصائيات للرواتب في الولايات المتحدة عن عام 2018.



ويبلغ راتب نائب الرئيس الأمريكي حواليّ 230.7 ألف دولار سنويًا وكانت آخر زيادة في عام 2001، أما الوزراء فيتقاضون ما يقرب من 210.7 ألف دولار سنويًا وكانت آخر زيادة لهم في عام 2010، حيث كانوا يتقاضون 199.7 ألف دولار.



أما أعضاء الكونجرس فيتقاضون 174 ألف دولار سنويًا، والمتحدث باسم البيت الأبيض يتقاضى 223.5 ألف دولار سنويًا، وكانت آخر زيادة لهم عام 2001، ويتقاضى رئيس القضاة الأمريكي 267 ألف دولار سنويًا، أمام القضاة العاملين في المحكمة العليا فيتقاضون 255 ألف دولار، وقضاة المناطق 208 ألف دولار أما قضاة الدوائر فيتقاضون 220 ألف دولار.



أما في روسيا فيصل متوسط رواتب الوزراء نحو نصف مليون روبل شهريًا، وفقًا لما أكدته وزارة المالية الروسية، أواخر عام 2017، وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.



ويتقاضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو 158 ألف دولار سنويًا وفقًا لآخر الإحصائيات عن عام 2017 وغير معلوم حتى الآن عن قيمة راتبه بعد الانتخابات الأخيرة التي شهدت فوزه الساحق.



وفي بريطانيا، الوضع يختلف بعض الشيء، حيث تم تجميد رواتب بعض الوزراء وتخفيضها بشكل عام، حيث يتقاضى رئيس الوزراء البريطاني 134.5 ألف جنيه استرليني سنويًا ما يعادل 208 ألف دولار، ويتضمن ذلك راتبه من البرلمان.



وقررت السلطات البريطانية تجميد أي زيادة في مرتبات الوزراء منذ عام 2010، وخفضتتها بنسبة 5% في إطار خطة الحكومة للتقشف.