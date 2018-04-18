القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
عالم
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 03:43 م

مسئول إيرانى: الأزمة السورية تشكل حربًا باردة بين موسكو وواشنطن

علاء الدين بروجردي
علاء الدين بروجردي
منار أحمد
dostor.org/2133937

قال علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن الأزمة السورية الحالية تشكل مرحلة جديدة من مراحل الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لوكالة «تسنيم» الإيرانية.

وعلق «بروجردي»، على تبعات الهجوم الصاروخي الغربي على سوريا مؤخرًا: «الحرب الباردة بدأت منذ فترة بين أمريكا وروسيا، خصوصًا بعد الحوادث الأخيرة، وقيام الولايات المتحدة بفرض العقوبات على روسيا، لذا فإن الحرب الباردة مسيطرة على الأجواء السياسية الحاكمة بين البلدين».

ولفت المسئول الإيراني إلى أنه إذا أرادت واشنطن الاستمرار في هذه اللعبة، فهي ستواجه ردود أفعال تلحق الضرر بها وبأمن المنطقة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ يومين

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ يومين

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ 3 أيام

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ 3 أيام

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

منذ أقل من شهر

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا

الآن

السيسى: حريصون على تطوير التعاون مع «بوينج» فى صناعة الطائرات

بالفيديو.. شارع الشريفين يستعد لارتداء ثوبه الجديد

البورصة تخسر 4.9 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

انفجار كشك كهربائى بالمعادى فى وجه عامل

الأكثر قراءة

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

«النضال المدفوع».. مصدر يكشف حقيقة اتهامات التمويل بين علاء الأسوانى ووائل قنديل

سر ارتداء مى عزالدين «الحجاب»

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

ألبومات الصور

بالفيديو.. محافظ الدقهلية: توسعات فى منظومة الإسعاف قريبًا

بالفيديو..«إسعاف مصر» محافظة الدقهلية بها تكامل صحي مميز

بالصور.. علاج 286 مريض بقافلة طبية تابعة للشرطة بكفر الشيخ

«مياه أسيوط» تقود مسيرة حاشدة احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

«النضال المدفوع».. مصدر يكشف حقيقة اتهامات التمويل بين علاء الأسوانى ووائل قنديل

سر ارتداء مى عزالدين «الحجاب»

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

كشكول

غداً.. الإعلان عن الفائزين في مسابقات مهرجان أسبوع الشعوب

تمريض عين شمس تنظم اليوم العلمي لقسم التمريض والصحة النفسية

تمريض عين شمس تنظم المهرجان الثقافي السنوي الثامن للبيئة

وزير التعليم: اتفاقيات تعاون شملت شراء المحتوى العربي الرقمي لخدمة مخرجات التعلم

"كيفية التعامل فى المقابلة الشخصية" ندوة بحاسبات الفيوم

الأمصار

حزب «حراك تونس»: سنقوم بتعليق بياناتنا الانتخابية

يديعوت:البرلمان الأوروبي وافق على قانون يمنع نقل أموال للتعليم بالسلطة

«الهلال الأحمر» الكويتية: قدمنا الدعم الإنساني لأكثر من 80 دولة

حركة حماس تنفي تلقيها عرضا لصفقة تبادل الأسرى

الرئيس التركي يجرى انتخابات برلمانية مبكرة

ads
منوعات

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

عطل فني بـ«تويتر»

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك