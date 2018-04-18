مسئول إيرانى: الأزمة السورية تشكل حربًا باردة بين موسكو وواشنطن

قال علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن الأزمة السورية الحالية تشكل مرحلة جديدة من مراحل الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لوكالة «تسنيم» الإيرانية.



وعلق «بروجردي»، على تبعات الهجوم الصاروخي الغربي على سوريا مؤخرًا: «الحرب الباردة بدأت منذ فترة بين أمريكا وروسيا، خصوصًا بعد الحوادث الأخيرة، وقيام الولايات المتحدة بفرض العقوبات على روسيا، لذا فإن الحرب الباردة مسيطرة على الأجواء السياسية الحاكمة بين البلدين».



ولفت المسئول الإيراني إلى أنه إذا أرادت واشنطن الاستمرار في هذه اللعبة، فهي ستواجه ردود أفعال تلحق الضرر بها وبأمن المنطقة.