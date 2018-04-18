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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 03:42 م

السيسى لـ«رئيس أورانج»: شركتكم تتمتع بسمعة جيدة لدى المصريين

السيسي
السيسي
طارق عتمان
dostor.org/2133936

يبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورانج الفرنسية ستيفان ريتشارد، تعزيز التعاون من خلال زيادة استثماراتها في مجالات الارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء زيادة الاستثمارات، من خلال التطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية، وتقديم حلول مبتكرة، وإتاحة الخدمات الذكية، بما يساهم في الدفع قدمًا بعمليات الشمول المالي، وفقًا لبيان الرئاسة.

وأشاد الرئيس بالتعاون القائم مع شركة أورانج، منذ انطلاق عملها في السوق المصرية منذ أكثر من 20 عامًا، وما تتمتع به من سمعة جيدة لدى المصريين.

ولفت السيسي، إلى أن مصر أطلقت خلال السنوات الماضية، العديد من المبادرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع المصري عبر توطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة، والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، منوهًا بأنه تم افتتاح مناطق تكنولوجية في عدد من المحافظات المصرية.

من جانبه، أكد رئيس الشركة الفرنسية، حرص "أورانج" على تعزيز استثماراتها في مصر، مستعرضًا خطط زيادة أنشطتها بالسوق المصرية ورغبتها في تعزيز التعاون مع الحكومة، في المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وأشار ريتشارد إلى خطة "أورانچ" لافتتاح مركز لخدمة العملاء بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط، لتسهيل الانتقال لبعض المحافظات وخلق فرص عمل جديدة للكفاءات المصرية.

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