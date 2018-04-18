«الوزراء» يعلن أسماء 166 كنيسة صدر قرار بتقنينها

قال يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بلجنة تقنين الأوضاع التابعة لمجلس الوزراء، إن المجلس أصدر اليوم الأربعاء، أسماء الكنائس التي صدر قرار بتقنينها، والتي يقدر عددها بحوالي 166 كنيسة ومبنى خدميًا.



وأكد "طلعت" - في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الكنائس المقننة في المرحلة الثانية الذي صدر قرار من مجلس الوزراء، بشأن تقنينها، تشمل الطائفيتين الإنجيلية والأرثوذكسية فقط، مشيرًا إلى أن لجنة تقنين الأوضاع تواصل عملها لإعداد قائمة جديدة لتقنين أوضاعها خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن ممثلي لجنة تقنين الأوضاع بمختلف المحافظات يواصلون عملهم في معاينة الكنائس والمبانى الخدمية، استعدادًا لقرار جديد سيصدر من مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع كنائس أخرى، بعد المرحلتين الأولى والتي بلغ عددها تقنين أوضاع 52 كنيسة أرثوذكسية، والثانية التي تشمل 166 كنيسة بين الطائفين الإنجيلية والأرثوذكسية أيضًا.



