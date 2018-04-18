كاتب أمريكي يطالب «الخارجية» باستدعاء السفير القطرى بسبب حفل «النعيمى»

طالب الكاتب الأمريكي توم روجان، بضرورة استدعاء وزارة الخارجية الأمريكية للسفير القطري، للتحقيق بشأن حضور رئيس وزراء قطر عبد الله آل ثاني، لحفل زفاف، حضره أحد كبار الممثلين الإرهابيين.



وفي يوم السبت الماضي، نشر موقع «العربية.نت»، خبرًا حول حفل زواج نجل الإرهابي عبد الرحمن النعيمي، المدرج على قوائم الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحتى قطر للإرهاب، في الدوحة، بحضور النعيمي شخصيًا، كما حضرته شخصيات كبيرة من قطر، منها رئيس الوزراء القطري، ونُشرت مباركات له في الصحف القطرية.



وشدد الكاتب الأمريكي، في مقال له على موقع «واشنطن إكزامينر»، أنه من الضروري أن يحرص رئيس الوزراء القطري على ألا يظهر مع شخصيات مشبوهة، خاصةً أن النعيمي معروف دوليًا، لتورطه بتسهيل تمويل تنظيم القاعدة على مدى الـ15 عامًا الماضية.



وأضاف روجان، أن وجود النخبة القطرية في حفل الزواج يؤكد أنهم على استعداد «ترك هذا القاتل يعيش حياته في العلن، وأنهم جاهزون للاحتفال معه».



كما أوضح الكاتب أن للدوحة صلات قديمة مع الإرهاب رغم وعدها الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير مسارها.



وأشار الكاتب الأمريكي إلى تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الذي يؤكد أن قوة النعيمي في جمع الأموال لجماعات تابعة لتنظيم القاعدة، جعلته شخصية رئيسية في مجال جمع التبرعات لتمويل الإرهاب.



واختتم مقاله مؤكدًا أنه يبدو أن القطريين يعتقدون أنهم يستطيعون خداع ترامب، معتبرًا أنه يتوجب على الرئيس الأمريكي تأديبهم على هذا الخطأ.