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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 03:36 م

كيف امتص رئيس الوزراء غضب «العمال» بخطة «الكيان الواحد»؟

المهندس خالد الفقي
المهندس خالد الفقي
دعاء جابر
dostor.org/2133927

قال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد في اجتماعه مع قيادات اتحاد عمال مصر أمس الأول، إن الحكومة لديها خطة لتطوير النصر للسيارات، وضم "الهندسية للسيارات، والبطاريات، والنقل والهندسة" لها، ليصبحوا كيانًا واحدًا، مؤكدًا لهم أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، مع وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، لمناقشة الخطة المطروحة في هذا الصدد.

وأضاف "الفقي" - في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رئيس الوزراء، وعدهم بمناقشة أمر تطوير مصانع الحديد والصلب، بعد إيقاف خطة التطوير من قبل وزير قطاع الأعمال، منذ توليه، وذلك بعد أن استغرقت الدراسة التي تم وضعها للتطوير نحو 3 سنوات، وكانت في إطار حيز التنفيذ قبل إيقافها من قبل الوزير، مشيرا إلى أن وزير قطاع الأعمال يرغب في عمل دراسة جديدة في الفنيات، وسيتم عرض كل ذلك خلال الاجتماع الذي سيتم بينهم.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء رفض الطلب المقدم منهم، بشأن محاسبة شركات الحديد والصلب على احتياجاتها من الغاز الطبيعي بسعر الدولار الجمركي، مؤكدا لهم أن الشركات قامت برفع أسعار الحديد، وتخفيض أسعار الغاز لهم لن يخفض من سعر الحديد، لذا تتم محاسبتها على سعر السوق اليومي وليس الجمركي.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أكد لقيادات اتحاد العمال، أنه يشجع التطوير ويحافظ على الصناعة والعمالة الموجودة بها، منوهًا بأنه يرغب في عمل قاعدة صناعية وتوازن داخل السوق، والحصول على موارد تمويل للشركات عن طريق طرح بعض أسهمها بالبورصة، وذلك لإنعاش البورصة، وتنشيط الشركات، وأن الطرح في البورصة لا يعني خصخصة، وأنه لن يتم التنازل عن أي عامل أو تسريحه.

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