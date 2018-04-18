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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 03:34 م

انطلاق الملتقى التوظيفي السابع لخريجي كلية التربية بالفيوم

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الفيوم هيام عزام
dostor.org/2133925

شهد الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال ربيع كامل عميد الكلية، فعاليات الملتقي التوظيفي السابع لخريجي كلية التربية وذلك اليوم الأربعاء،بقاعة المؤتمرات بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود حافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فاروق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد الشيمي مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، والدكتورة آمال جمعة مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين ومدراء المدراس الخاصة والخريجين.

وأكد الدكتور أشرف رحيل، أن الهدف الرئيسي من ملتقيات التوظيف هو العمل على إحداث تواصل دائم وفعال للخريجين مع الجامعة وكلياتها ومع مؤسسات سوق العمل لتدعيم ولائهم وانتمائهم للجامعة واستمرار التواصل بعد التخرج، مشيرًا إلى دور رابطة الخريجين بالجامعة وحرصها على متابعة خريجيها بشكل دوري، حيث تعمل تلك الرابطة على تعزيز قنوات الاتصال مع مؤسسات سوق العمل وتنمية وتطوير مهارات الخريجين لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، كما تساهم بشكل فعال في إنشاء قاعدة بيانات تكشف حاجات سوق العمل وفرص العمل المتاحة أمام الخريجين، بالإضافة إلى إحداث تواصل فعال ودائم بين الخريجين والجامعة.

وأوضحت الدكتورة آمال ربيع كامل، رئيس الملتقى، أن رابطة الخريجين تعد ثمرة نتاج جهد وتعب مبذول من مدير وحدة متابعة الخريجين بالجامعة، مؤكدة أن كلية التربية تعد كلية رائدة ومتميزة علي مستوى كليات الجامعة.

وأضافت أنه سيتم استحداث برامج جديدة لطلاب الدراسات العليا بالكلية وسيتم العمل بها العام الجامعي القادم 2018 2019 وهى دبلومة التعلم المدمج، دبلومة الإدارة الإلكترونية، ودبلومة ذوي الإحتياجات الخاصة بهدف تلبية إحتياجات سوق العمل لهذه التخصصات المختلفة.

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