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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 03:32 م

تراجع جماعي لمؤشرات فلسطين في ختام تعاملات اليوم

بورصة فلسطين
بورصة فلسطين
وكالات
dostor.org/2133924

تراجعت بورصة فلسطين في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر القدس بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 549.2 نقطة، فاقدًا 1.5 نقطة.

كما تراجع المؤشر العام بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوي 302.11 نقطة، خاسرا 0.65 نقطة.

وتأثر الأداء بهبوط مؤشري التأمين والبنوك، حيث انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.73%، بضغط سهمي العالمية المتحدة للتأمين، متصدر الخاسرين بـ4.52%، والمجموعة الأهلية للتأمين بـ3.33%.

كما انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.67%، مع هبوط أسهم البنك الإسلامي الفلسطيني 3.85%، والبنك الوطني 1.1%، وبنك القدس 0.49%.

وارتفع هامشيا في المقابل، مؤشرات الاستثمار والخدمات والصناعة، حيث تقدم مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة ارتفاع 0.08%، مدفوعا بارتفاع وحيد لسهم العربية الفلسطينية للاستثمار (ابيك) بـ0.44%.

كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، بدعم صعود وحيد لسهم مصايف رام الله، متصدر رابحي الجلسة، بـ2.89%، وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، مع زيادة وحيدة لسهم القدس للمستحضرات الطبية بـ0.3%.

وتراجع حجم التداولات اليوم، إلى 201.23 ألف سهم، مقابل 323.05 ألف سهم بجلسة أمس الثلاثاء، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 352.81 ألف دولار، مقابل 745.85 ألف دولار بالجلسة السابقة.

وبرز سهم موبايل الوطنية على رأس قائمة النشاط حجمًا، مع تداول 60.57 ألف سهم، شكّلت 30% من إجمالي حجم تعاملات اليوم.

فيما اعتلى سهم بنك الاستثمار الفلسطيني قائمة السيولة، بقيمة 76.07 ألف دولار، مستحوذا على نحو 22% من إجمالي قيم تعاملات الجلسة.

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