«بى بى» تدعم مشروعات تطوير وزارة البترول

أكد لمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى لمنطقة شمال أفريقيا، أن تنظيم سوق الغاز يوفر فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة فى السوق المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن "بى بى" تستعد لأن تكون لاعب أساسي فى مجالات عدة مثل تطوير وتنمية البنية التحتية وتحقيق المزيد من الاكتشافات الغازية فى منطقة دلتا النيل الغنية بالغاز.



وأضاف " مكاوى" فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه المهندس كريم علاء رئيس شركة بى بى مصر خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر موك 2018، أن "بى بى" تدعم بجدية مشروع التطوير والتحديث الذى تنفذه وزارة البترول.