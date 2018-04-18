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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 02:48 م

السيسى: حريصون على تطوير التعاون مع «بوينج» فى صناعة الطائرات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
dostor.org/2133842

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع مارك ألين، رئيس شركة بوينج العالمية، وجاء اللقاء في حضور شريف فتحى، وزير الطيران المدنى.

وأعرب الرئيس السيسي - خلال اللقاء - عن تقديره للتعاون القائم بين مصر وشركة بوينج العالمية، باعتبارها شركة رائدة عالميًا فى صناعات الطائرات التجارية والعسكرية وأنظمة الأمن والفضاء، لافتًا إلى حرص مصر على تطوير هذا التعاون فى ظل ما تتمتع به الشركة من سمعة متميزة، وبما يساهم فى تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.

من جانبه، أكد رئيس "بوينج"، اعتزاز الشركة بنشاطها فى مصر، والذى يمتد لأكثر من خمسين عامًا، مؤكدًا اهتمام الشركة بالسوق المصرية، وتطلعها لزيادة نشاطها فيها لما بها من فرص نمو كبيرة، استنادًا إلى الموقع الجغرافى المتميز الذى يتوسط العالم وكذا ما تشهده مصر حالياً من عملية تنمية متسارعة.

وأشار إلى أن الشركة حريصة على المشاركة فى المعرض الدولى للدفاع والتسلح "إيديكس" 2018، المقرر تنظيمه بالقاهرة فى ديسمبر المقبل، والذى سيكون الأول من نوعه فى منطقة شمال ووسط إفريقيا بمشاركة كبرى الشركات المصرية العاملة فى الصناعات الدفاعية، إضافة إلى العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين مصر وشركة "بوينج" العالمية والذى يشمل الطائرات التجارية، حيث تم التباحث حول تطوير أسطول شركة مصر للطيران، والذى يضم عدداً كبيراً من طائرات البوينج، وذلك من خلال التعاقد على الأجيال الحديثة من الطائرات مثل بوينج 787.

كما تم اعتماد شركة الصيانة التابعة لمصر للطيران لصيانة الطائرات بما فيها الطرازات الحديثة، والتى يمتد نشاطها الفنى حالياً ليشمل طائرات تابعة لشركات أخرى غير مصر للطيران، وأيضاً اعتماد مصنع مصر للطيران الذى يقوم بتصنيع التجهيزات الداخلية الأساسية للطائرات.

وتناول اللقاء كذلك التعاون القائم بين الجانبين فى مجال الدفاع.

وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء شهد أيضاً التباحث حول أوجه التعاون مع شركة "بوينج" فى مجالات أخرى ذات صلة بنشاط الشركة، مثل إنشاء مركز محلى وإقليمى فى مصر يغطى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا لتجهيز وصيانة الطائرات بما فى ذلك الطرازات الجديدة.

وقد أوضح السفير بسام راضى، أن الرئيس أكد انفتاح مصر وتطلعها للتعاون مع شركة "بوينج" وزيادة نشاطها فى مصر فى جميع المجالات ذات الصلة بنشاط وخبرة الشركة، بما فى ذلك التعليم والتدريب الفنى، مشيراً إلى الاستعداد لتوفير جميع الإمكانيات المتاحة، بما يساهم فى إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والشركة، والعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة التى تمتلكها الشركة للكوادر المصرية، وذلك فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة حالياً بالاستثمار فى الموارد البشرية والاهتمام بدعم الصناعات التكنولوجية الحديثة.

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