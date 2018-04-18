القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
07:22 ص

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا
07:07 ص

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
اقتصاد
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 02:43 م

البورصة تخسر 4.9 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
dostor.org/2133833

واصلت مؤشرات البورصة هبوطها الواضح لدى نهاية معاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات بيع قوية من قبل المؤسسات المالية المصرية والأجنبية على أغلبية أسهم السوق الكبرى والثقيلة بالسوق، ما ساهم فى خسارة رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنحو 4.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 977.5 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" نحو 96.6 نقطة بنسبة تراجع بلغت 54. 0 % ليسجل مستوى 17705 نقاط، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس70" بنسبة 5. 0 % تعادل 4.2 نقطة خسارة ليسجل مستوى 860 نقطة، ما ساهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس100" بنسبة 4. 0 % تعادل 9 نقاط ليصل إلى مستوى 2255.7 نقطة.

وسجل إجمالى قيمة التعاملات مستوى 1.58 مليار جنيه، بعد تداول أكثر من 293.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 33.1 ألف صفقة بيع وشراء.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ 5 أيام

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ 6 أيام

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ 6 أيام

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

تأييد إدراج 23 متهمًا بـ«اقتحام قسم حلوان» على «قوائم الإرهابية»

46% ارتفاعًا فى الحجز السياح الألمانى لشواطئ البحر الأحمر

«التموين»: استلام 119 ألف طن أقماح محلية خلال 3 أيام

«شوقى»: افتتاح المدارس اليابانية فى سبتمبر

الأكثر قراءة

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

سر ارتداء مى عزالدين «الحجاب»

بالصور.. عادل إمام وسمير غانم فى كواليس مسلسل «عوالم خفية»

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

ألبومات الصور

بالفيديو.. محافظ الدقهلية: توسعات في منظومة الإسعاف قريبًا

بالفيديو..«إسعاف مصر» محافظة الدقهلية بها تكامل صحي مميز

بالصور.. علاج 286 مريض بقافلة طبية تابعة للشرطة بكفر الشيخ

«مياه أسيوط» تقود مسيرة حاشدة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

بـ«إطلالة نفرتيتي».. اتهامات لبيونسيه بالإساءة للحضارة المصرية

سر ارتداء مى عزالدين «الحجاب»

بالصور.. عادل إمام وسمير غانم فى كواليس مسلسل «عوالم خفية»

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

كشكول

التعليم تكرم الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقة حفظ القرآن الكريم

ختام المعرض الفني لمبدعي أسيوط الأزهرية

"سراج": الضوابط المُشدَّدة ستطبق على امتحانات النقل بالمنوفية الأزهرية

بيان نقابة المعلمين بشأن تصريحات رئيس مجلس النواب عن المرتبات

"مشاركة ذوي الإعاقة في المجتمع" ندوة بجامعة حلوان

الأمصار

أردوغان يعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 من يونيو المقبل

اتصالات المغرب ترفع حصتها لـ 61%

مسلحون يقتحمون البرلمان النيجيري

الكويت تعزز علاقاتها مع أمريكا وأستراليا

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بالبيضاء

ads
منوعات

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

عطل فني بـ«تويتر»

ads
ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك