البورصة تخسر 4.9 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة هبوطها الواضح لدى نهاية معاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات بيع قوية من قبل المؤسسات المالية المصرية والأجنبية على أغلبية أسهم السوق الكبرى والثقيلة بالسوق، ما ساهم فى خسارة رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنحو 4.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 977.5 مليار جنيه.



وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" نحو 96.6 نقطة بنسبة تراجع بلغت 54. 0 % ليسجل مستوى 17705 نقاط، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس70" بنسبة 5. 0 % تعادل 4.2 نقطة خسارة ليسجل مستوى 860 نقطة، ما ساهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس100" بنسبة 4. 0 % تعادل 9 نقاط ليصل إلى مستوى 2255.7 نقطة.



وسجل إجمالى قيمة التعاملات مستوى 1.58 مليار جنيه، بعد تداول أكثر من 293.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 33.1 ألف صفقة بيع وشراء.