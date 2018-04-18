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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 02:42 م

«مكاوى»: زيادة إنتاج الغاز فى 4 حقول بـ«المتوسط» خلال 2019

المهندس كريم علاء
المهندس كريم علاء
سيد ابراهيم
dostor.org/2133832

قال المهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى لمنطقة شمال أفريقيا، إن مصر ستصبح مركزا إقليميا للطاقة، بما يتوافر لها من مقومات صناعية وجغرافية وبشرية وفنية تؤهلها لنقل الغاز الطبيعى لأوروبا بأسعار تنافسية.

وأضاف "مكاوي" فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه المهندس كريم علاء رئيس شركة بى بى مصر خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر موك 2018، أن "بى بى" تلتزم بالاستفادة من خبراتها واستثماراتها الكبيرة وريادتها التكنولوجية لدعم رؤية مصر لصناعة البترول من خلال شراكتها القوية والاستراتيجية مع الحكومة المصرية.

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة إنتاجها من حقولها الرئيسية خلال هذا العام وهى ظهر مع إينى، وجيزة وفيوم بالإضافة إلى ريفين فى عام 2019، إلى جانب ما حققته من نتائج أعمال متميزة فى مشروع آتول، إذ شهد المشروع أفضل أداء للحفر وإنهاء للأعمال والإنشاءات والتركيبات البحرية.

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