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اقتصاد
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 02:33 م

«بى بى» تتوقع زيادة إنتاج الغاز 40% خلال 5 سنوات

المهندس هشام مكاوى
المهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة "بى بى
سيد ابراهيم
dostor.org/2133818

شهدت فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر دول حوض البحر المتوسط "موك 2018" انعقاد جلسة بعنوان "مصر كمركز إقليمى للطاقة" بمشاركة رؤساء ومسئولى عدد من شركات البترول العالمية العاملة فى مصر.

وأوضح المهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة "بى بى" لمنطقة شمال أفريقيا رؤية شركة "بى بى" وتوقعاتها لمستقبل الطاقة، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعى يحظى بأهمية متزايدة فى مشهد الطاقة المتنامى وأن هناك احتياجا لمزيد من التنوع فى الوقود لمواجهة التحديات المتمثلة فى توفير الطاقة التى يحتاجها العالم أولًا والمضى نحو التحول إلى مستقبل يتميز بتنوع مزيج الطاقة وخفض الإعتماد على الهيدروكربونات.

وتوقع "مكاوي" أن تتعدى إمدادات الغاز المسال أكثر من الضعف بحلول عام 2040 وأن تصل هذه الزيادة إلى نحو 40% خلال الأعوام الخمس المقبلة وأن تستمر بى بى فى زيادة إنتاجها من الغاز.

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