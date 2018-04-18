موسكو تقترح تغيير معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

اقترح الوفد الروسي إلى منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، اليوم، تغيير معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية لجعل المعلومات عن المواد السامة أكثر انغلاقا.



وجاء في بيان للوفد "نظرا للكم الكبير من المنشورات العلمية عن المواد الكيميائية السامة، والتي ظهرت في الأعوام الـ 20 الأخيرة، والتي تشكل خطرا على أهداف المعاهدة حول الأسلحة الكيميائية، ترى روسيا الاتحادية أنه من الضروري التوصية بما يلي: لتكتسب المعاهدة وزنا أثقل، يجب على مدير الأمانة الفنية لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية تحضير وتقديم مشروع قرار للمجلس التنفيذي في أقرب جلسة، يسمح بتغيير وتطوير بنود المعاهدة المتعلقة بقائمة المواد الكيميائية، وذلك وفقا للفقرة الخامسة من المادة الخامسة عشرة للمعاهدة".