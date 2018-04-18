«الاستثمار الأوروبى» يدعم «تنمية الصادرات» بمنحة 500 ألف يورو

كشف البنك المصري لتنمية الصادرات، عن أنه تم الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي للاستفادة من منحة مقدمة من الأخير بقيمة 500 ألف يورو (نحو 10.9 مليون جنيه).



وأوضح البنك في بيان له، أن المنحة المقدمة هي معونة فنية، وسيتم توجيهها لقطاعات التمويل المسؤولة عن إدارة المخاطر بالبنك وصولًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم أيضا مع التمثيل التجاري المصري، تتضمن تبادل المعلومات والخبرات؛ بهدف تنمية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.





