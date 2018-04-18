تأجيل الاجتماع الأسبوعي لـ«الأعلى للإعلام»

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تأجيل اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على أن يكون انعقاده في موعده الأربعاء المقبل، بمقر المجلس في ماسبيرو.



يأتي ذلك لانشغال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإصدار كتيب بالمعايير الإعلامية والأكواد والمدونات الخاصة بالسلوك المهني، وميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، والتي ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك بإعداد التقرير السنوي، والوصول إلى الصيغة النهائية للتقرير، الذي يوثق حالة الإعلام في مصر، وحرية الرأي والتعبير في الصحف القومية والخاصة، وأنشطة المجلس ولجانه.

