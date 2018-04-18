بنك دم السويس يستلم سيارة مجهزة لاول مرة منذ 10سنوات

محافظات
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 02:23 م
السويس- علي اسامة
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بالفيديو.. محافظ الدقهلية: توسعات في منظومة الإسعاف قريبًا
قال محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي "يسعدني وجودي وسط منظومة من المنظومات الناجحة في مصر ونحن نسلط الضوء عليهم، وهذا سبب نجاح هيئة الإسعاف". جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات أول مؤتمر طبي ...
بالفيديو..«إسعاف مصر» محافظة الدقهلية بها تكامل صحي مميز
أكد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الاسعاف في مصر، على أن محافظة الدقهليه بها تكامل صحي مميز مابين الإسعاف ومديرية الصحة. جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات أول مؤتمر طبي في مصر، خاص بالمسعفين ...
بالصور.. علاج 286 مريض بقافلة طبية تابعة للشرطة بكفر الشيخ
عالجت قافلة طبية تابعة لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وبتعليمات من وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وبأشراف ومتابعة مديرية أمن كفر الشيخ، تحت رعاية اللواء أحمد صالح مدير الأمن، عدد كبير من ...