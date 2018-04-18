تكريم محافظ القاهرة في حملة «خليك زي آدم » لاهتمامه بالتعليم

قال المهندس أحمد معروف، مدير حملة خليك زي آدم، أنه تم تكريم المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، من قبل محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، على مجهوداته المتواصلة في تعليم القاهرة، والرفع من المنظومة التعليمية بها.



وأوضح معروف في تصريحات لـ «الدستور»، أن تفقد محافظ القاهرة المعارض المقدمة من الطلبة فى شتى نواحى العلوم والأعمال الحرفية اليديوية المقدمة من التلاميذ بالإضافة إلى تفقده جناح باسم خليك زي آدم لإعادة واستخدام وتدوير المخلفات، وتحويلها لمواد نافعة بالمدرسة المتقدمة الفنية بمدينة نصر.



وأشار مدير حملة "خليك زي آدم"، أن الاحتفالية شملت حفل ختام للأنشطة المختلفة للمديرية بفقرات فنية وغنائية، مشيرًا إلى أن محافظ القاهرة اختتم جولته بحضور ورش عمل لأصحاب القدرات الخاصة.











