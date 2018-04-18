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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 02:20 م

نظام «الحمدين» يستغل الصومال للهروب من الحصار بـ30 حافلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين أشرف
dostor.org/2133796

سلم السفير القطري في الصومال حسن حمزة أسد هاشم، اليوم الأربعاء، المنحة المقدمة من تنظيم الحمدين، والتي تضم 30 حافلة نقل، ورافعتي حاويات كبيرة، وذلك في إطار استغلال الدوحة للأزمة الراهنة بين الصومال والإمارات.

وتأتي هذه الصفقة بين الدوحة ومقديشيو، في ظل توتر العلاقات بين الصومال والإمارات، على خلفية اعتراض مقدشيو لأحد الطارات الإماراتية والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزتها.

من جانبه،أعرب عثمان محمد عبدي، نائب وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي، عن شكر بلاده للإمارة القطرية الصغيرة على المنحة الأخيرة، الأمر الذي ينذر بخطر التمدد القطري في القرن الإفريقي، لا سيما في ظل استمرار الأزمة القطرية مع دول الرباعي العربي "مصر، السعودية، الإمارات والبحرين" منذ الخامس من يونيو الماضي.

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