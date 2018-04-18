محافظ القليوبية يطلق مبادرة «عام القرية»

أطلق اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، مباردة "عام القرية" فى الخطة الاستثمارية الجديدة 2018-2017.



وشدد على رؤساء المدن بالاهتمام بالقرى ودخول المرافق لها قائلا "عاوزين نركز شوية فى القرى ولخدمة الناس".



وأضاف المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، وبحضور المهندس مصطفى عباس، سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء، أنه يوجد قرى بكافة مدن المحافظة محرومة من المرافق ولابد من النظر إليها والاهتمام بها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.





