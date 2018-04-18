عميد طب الإسكندرية يطالب بإعادة النظر في أعداد المقبولين

طالب الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية بإعادة النظر في أعداد المقبولين بكليات الطب وأن يتم خفضها تدريجيًا، موضحًا أن الأعداد الحالية تعوق أية محاولة لتطوير آلية التعليم الطبي.



واقترح أن يتم خفض أعداد المقبولين بكليات الطب القائمة والموجودة بالفعل واستحداث كليات طب جديدة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة لتدريب الطلاب تحت إشراف أعضاء هيئات التدريس، إلى جانب رفع المقابل المادي لطبيب الإمتياز.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقدة برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.