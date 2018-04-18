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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 02:18 م

7240 طنًا إجمالى توريد القمح بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2133792

أكد المهندس على عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالى توريد القمح المصرى حتى الآن على مستوى المحافظة بلغ 7240 طنًا.

وكشف عبد الجواد، فى تصريح للدستور، أن اول يوم توريد بلغ 955 طنا واليوم الثانى بلغ 3642 طنا، مشيرا إلى أن التوريد من البنوك الزراعية والمكان والشركة المصرية.

وأضاف أن عدد مواقع استلام القمح بالمحافظة 25 موقعا، منها 16 للتخزين، ما بين شونه وهناجر وصوامع، إلى جانب 9 مراكز تجميع ترابية، يتم استخدامها فى استلام القمح من المزراعين ثم نقله الى الصوامع والشون للتخزين.

وأشار إلى أن المستهدف هذا العام من القمح فى المحافظة 142 ألف طن و611 كيلو جراما، وفقا للمساحة المنزرعة، بواقع طن من كل فدان زراعى، وأن فترة موسم توريد القمح تستمر من 15 أبريل ولمدة 90 يومًا.

وتابع أن هناك تنسيقا بين التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية، لمتابعة عملية توريد القمح واستلامه من قبل المزراعين، وتوجد لجان بكل موقع لفحص الأقماح، وتحديد السعر وفقا لما هو معلن من قبل الحكومة، 570 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 22.5 درجة، و585 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23 درجة، و600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، الى جانب التأكد من أنه قمح مصرى وخاص بهذا العام واللجنة مشكلة من وزارتى التموين والزراعة إلى جانب الصادرات.

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