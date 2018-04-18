ضبط 226 قطعة سلاح ناري بحوزة 198 متهمًا خلال 24 ساعة

وجَّهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكثفة- بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي-؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.



وأسفرت جهود تلك الحملات- خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء جمال عبد الباري، مدير قطاع مصلحة الأمن العام- عن ضبط 226 قطعة سلاح ناري بحوزة 198 متهما، شملت "٣٢ بندقية آلية و٥٣ خرطوش، و٣ رصاص، و١٨ طبنجة، و١٢٠ فرد محلي الصنع، و٤٦١ طلقة نارية مختلفة الأعيرة".



واتُّخِذَت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدةٍ، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

