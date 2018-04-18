محافظ البحيرة: تخصيص 10 أفدنة لوحدات الإسكان الاجتماعي بدمنهور

تفقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، الأرض المزمع إنشاء وحدات إسكان اجتماعى عليها على مساحة 10 أفدنة داخل الحيز العمرانى بالمنطقة خلف شركة مياه الشرب بمدينة دمنهور.



وأكدت محافظ البحيرة أنه تم استخراج شهادة الصلاحية للموقع ورفع الإحداثيات عن طريق مركز شبكات المرافق وجار تسليمها لمديرية الإسكان لإنشاء 25 بلوكا عليها "أرضى - 11 دورا علويا" لتشمل 1650 وحدة سكنية و193 محلا و25 غرفة كهرباء و25 دورة مياه، موجهًا بسرعة تنفيذ تلك الوحدات والانتهاء منها خلال عام بالتوازى مع أعمال المرافق والبنية التحتية، كما وجهت بتمهيد ورصف الطرق المؤدية إليها بجوار السكة الحديد وسور شركة المياه وخلف الشرطة العسكرية.



يذكر أنه جار أيضا استخراج التراخيص والطرح لإنشاء 40 وحدة سكنية بأرض الإنشاء والتعمير بمدينة دمنهور، و4 وحدة سكنيه بمنطقة زهراء الأبعادية و290 وحدة سكنية بمنطقة مثلث الخوالقة أمام الشرطة العسكرية بدمنهور.